Ben Steffen wint Yara Challenge 2021 met opruimspel

"Het concept is simpel", begint Steffen. "De medewerker begint aan een normale werkdag en zodra die zwerfafval ziet zoals bijvoorbeeld een pallet of wielband dan is het de bedoeling dat die het zelf opruimt. Hiermee kunnen punten worden verzameld. Medewerkers zien van elkaar hoeveel punten ze hebben waardoor er een onderlinge strijd ontstaat. Degene die aan het einde van een ronde, die ongeveer twee maanden duurt, de meeste punten heeft, die wint een prijs in de vorm van een bedrijfsuitje."

Melden via een speciale app

Op het terrein ligt soms ook afval dat lastig is om mee te nemen, blokken beton bijvoorbeeld. Dit afval kan worden gemeld via een app, daarin kunnen medewerkers ook schades melden. "De medewerker maakt een foto en upload deze in de app. Het personeel van de afdeling housekeeping, die het terrein sowieso probeert schoon te houden, krijgt dan een melding met daarin de locatie van het afval of schade. Dan wordt het later die dag verholpen", zegt Steffen.

Ben Steffen wint een wedstrijd van Yara met een opruimspel (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zullen er een aantal rondes worden gespeeld, maar het is niet de bedoeling dat medewerkers eindeloos worden beloond voor hun goede gedrag. "We hopen dat het opruimen van het terrein uiteindelijk als een gewoonte in de werkdag sluipt. Dit zullen we zodra het spel helemaal is afgelopen stimuleren met posters en berichten op social media zodat de medewerkers hier dagelijks aan worden herinnerd", aldus Steffen.

Het opruimspel van Ben Steffen is een van de winnaars van de Yara Challenge 2021. Een wedstrijd waarbij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil knappe koppen in de omgeving vraagt om oplossingen te bedenken voor het bedrijf. De winnaars zijn vandaag bekendgemaakt.

