Souburgse Syriërs bang na vuurwerkbom in voortuin: 'Wij komen uit oorlogsgebied'

"Mijn ouders zaten net als op andere avonden gewoon thuis, niks aan de hand", begint Isam Sabbah zijn relaas. Hij is een zoon van de Syrische familie uit de Souburgse Ahornstraat bij wie woensdagavond een vuurwerkbom in de voortuin werd gegooid. "Ineens hoorden ze een heel harde knal. In paniek renden ze naar buiten."

Buiten schoten de buren van de familie Sabbah te hulp. Ze vingen vader en moeder Sabbah op en belden de politie. Isam vertelt dat hij net voor de ontploffing bij zijn ouders op bezoek was en onderweg was naar Vlissingen, waar hij woont.

Gevlucht voor de oorlog

De ouders van Isam Sabbah ontvluchtten de bloedige burgeroorlog in thuisland Syrië en wonen sinds twee jaar in Nederland. Isam zelf kwam zes jaar terug naar hier. Vooral zijn moeder, die onder andere gehoorproblemen overhield aan de bombardementen in Syrië, is van de kaart na de explosie in hun tuintje. "Zij is heel bang. Het is erg moeilijk voor haar; wij komen uit een oorlogsgebied."

Over het motief van de vuurwerkbomgooier tasten zoon Sabbah en zijn ouders in het duister. "Mijn ouders doen niemand kwaad en hebben nooit problemen."

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen om camerabeelden uit de omgeving van de Ahornstraat te delen met het onderzoeksteam.

