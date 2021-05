Na vijf jaar is deze ijsbreker klaar voor de Noordpool

De Nuyina is besteld door de Australische overheid die het schip onder meer gaat gebruiken voor onderzoeken op en rond de Zuidpool. "Het schip is een ijsbreker, onderzoeksschip en bevoorradingsschip in één", zegt projectleider Joop Noordijk. "Het kan dik ijs van twee jaar oud breken."

Aan boord is een buitenruimte voor onderzoeken en binnen beschikken de wetenschappers over vier laboratoria. Het schip heeft een zogenoemde 'moonpool', een afsluitbaar gat waardoor duikers en spullen de zee in kunnen gaan. Bijzonder is dat ze ook, als één van de weinige schepen ter wereld, een 'wet-well' hebben. "Dat is een ruimte, laag in het schip, waar je afsluiters kunt openzetten zodat het zeewater naar binnen stroomt. Zo kunnen krill en andere kwetsbare organismen worden onderzocht", legt Noordijk uit.

Meest complexe schip ooit

Volgens de marinetak van scheepsbouwer Damen is dit het meest complexe schip dat ze ooit gebouwd hebben. "We moesten voldoen aan ruim tweeduizend eisen", vertelt commercieel directeur Roland Briene.

Aan boord van het schip kunnen zo'n 120 onderzoekers mee. Voorlopig zullen dat er zo'n dertig zijn. "Naar de Noordpool gaat een deel van die crew mee en onze eigen crew om eventuele problemen op te lossen", zegt Noordijk. Verder is er op het schip plaats voor vier helikopters, verschillende transportmiddelen en is er ruimte voor containers en andere lading die nodig is op de Zuidpool.

Deels gewerkt met Zeeuwse leveranciers

De Nuyina is grotendeels gebouwd op een Roemeense werf van Damen. In augustus vorig jaar is het schip naar Vlissingen gekomen. "Het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met 47 Zeeuwse toeleveranciers. Met dit project hebben we niet alleen onze eigen kennis maar ook die van andere bedrijven kunnen vergroten."

De bouw van het schip heeft al voor aandacht vanuit andere opdrachtgevers gezorgd. "Een ijsbreker als deze gaan we niet zo snel meer bouwen. Maar op deze manier hebben we ons wel bewezen in het bouwen van een complex schip. Zeker als hij naar Australië gaat verwacht ik nog wel meer aandacht", zegt Briene.