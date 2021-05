Pennywafelhuis verrast door nominatie: 'Blij met deze erkenning'

"We zijn heel aangenaam verrast door de nominatie", zegt Marlou Pluijmakers van het Pennywafelhuis. "Ik denk dat we die hebben gekregen door onze open houding. We gaan met respect met elkaar om en bevorderen elkaars kwaliteiten."

In het buurthuis worden naaicursussen, verflessen, computerlessen en taallessen gegeven. "We proberen de drempel om hier binnen te wandelen zo laag mogelijk te maken, zodat iedereen zich welkom voelt. Door middel van kunst willen we mensen van verschillende nationaliteiten samenbrengen op één plek."

Niet het zoveelste initiatief

Pluijmaekers is blij met de erkenning die de nominatie met zich meebrengt: "We zijn blij dat er gezien wordt dat we de tijd nemen om het vertrouwen van mensen te winnen. In het begin zagen veel bewoners ons als het zoveelste initiatief om de problemen in Dauwendaele op te lossen. Door onze volharding bewijzen we dat we er echt zijn voor de bewoners en open staan voor iedereen. Dat wordt nu opgemerkt."

Marlou Pluijmaekers (links) en Anda van Riet (rechts) van het Pennywafelhuis (foto: Omroep Zeeland)

Het pennywafelhuis is een van de twaalf lokale initiatieven in Nederland die zijn genomineerd voor de Ambassade van Verdraagzaamheid. De prijsuitreiking is een initiatief van Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid. Vanaf september kan er gestemd worden via de website van datzelfde Paleis van de Verdraagzaamheid. In november wordt de winnaar van de verkiezing bekendgemaakt.

Lees ook: