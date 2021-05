Goedemorgen! Nieuwste vaccinatieschema GGD laat zien wanneer je aan de beurt bent en rechtbank doet uitspraak in moordzaak Oostkapelle

Het vaccineren gaat sneller dan verwacht. (foto: ANP)

Vandaag doet de rechtbank in Middelburg uitspraak in de Oostkapelse moordzaak. Elf jaar celstraf, dat eiste het Openbaar Ministerie tegen de 58-jarige man die een 78-jarige vrouw op Parc Zonnehove in Oostkapelle met messteken om het leven zou hebben gebracht. In eerste instantie zou de rechtbank pas 18 juni uitspraak doen, dit is vervroegd naar vandaag.

Marlou Pluijmaekers (links) en Anda van Riet (rechts) van het Pennywafelhuis (foto: Omroep Zeeland)

Laagdrempelig? In het Pennywafelhuis in de Middelburgse wijk Dauwendaele hebben ze niet eens een drempel! Iedereen is er welkom. Dat is een van de redenen dat het wijkcentrum is genomineerd voor een landelijke diversiteitsprijs: de Ambassade van Verdraagzaamheid heet-ie. De medewerkers van het Pennywafelhuis zijn blij verrast.

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de Brouwersdam is gisteren een zeer jonge zeehond aangetroffen. Het dier had nog zijn foetale vacht. De zeehond is overgebracht naar de zeehondenopvang. De jonge zeehond had nog zijn navelstreng en tevens een boven op de kop. Volgens de dierenarts in de zeehondenopvang is het diertje ongeveer 5 weken te vroeg geboren. De overlevingskansen van een premature zeehond zijn niet erg groot.

(foto: Astrid Wiessner)

Goed nieuws voor iedereen die dit weekend de snelweg op wil: de onderhoudswerkzaamheden aan de A58 die vandaag zouden beginnen gaan niet door. Het aanbrengen van een stillere asfaltlaag - dat is de bedoeling - eist meer voorbereidingstijd dan eerder gedacht. Rijkswaterstaat begint er bij nader inzien pas na de zomer mee.

Het weer

Er zijn vanochtend in de vroegte enkele mistbanken, maar er is ook al veel zon en de mistbanken lossen snel op. Verder komen er vandaag stapelwolken en wat wolkenvelden, maar er blijven flinke zonnige perioden. Maximum vanmiddag van 16 tot 18 graden. Eerst is er een zwakke

veranderlijke wind, vanmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen wordt het 17 tot 20 graden, en zondag is 20 graden vrijwel overal haalbaar.