Nog veel te weinig vrouwen in techniek: 'Niet twijfelen, gewoon doen!'

Robin begeeft zich als koelinstallatiemonteur in een echte mannenwereld. "Hier in Roosendaal ben ik de enige vrouwelijke monteur. Volgens mij hebben ze er bij Croonwolter&dros in Rotterdam wel een paar", vertelt Robin een beetje schouderophalend. Dat ze een 'mannenberoep' heeft gekozen, doet haar niets. Meer vrouwen zouden voor de techniek moeten kiezen, vindt ze. "Je wordt er op handen gedragen."

De sector zelf is op zoek naar meer vrouwen die aan de slag willen. Nu is ongeveer één op de zeven mensen in de techniek een vrouw. Veel te weinig, vindt de sector zelf. In 2030 moet één op de drie werknemers in de techniek een vrouw zijn.

Ze behandelen je echt gewoon als een vent. Da's alleen maar gezellig." Robin Garstman

Robin vindt dat met mannen werken voordelen heeft. "Het is wel leuk. Ze behandelen je echt gewoon als een vent. Ze maken tegen mij net zulke domme grapjes als tegen elkaar. Da's alleen maar gezellig. En ze zijn heel makkelijk. Mannen vergeten na vijf minuten dat ze ruzie hadden."

Doorgroeien

Robin is niet bezig met 'mannenwereld' of 'vrouwenwereld', de focus ligt op het vak. "Ik wil zoveel mogelijk leren. Ik wil ook doorgaan met school als ik deze opleiding heb afgerond. Ik wil zover mogelijk doorgroeien totdat ik alles heb gehad en er niks meer te leren valt."

Robin krijgt uitleg van haar vader (foto: Omroep Zeeland)

In de regio Zeeland liggen ze niet voor het oprapen." Leon Oerlemans, Robins baas

Robins baas Leon Oerlemans ziet het nog niet zo een-twee-drie gebeuren. "Een jonge meid in de techniek is heel bijzonder. Maar jonge jongens ook, tegenwoordig. In de regio Zeeland liggen ze niet voor het oprapen."

Kans geven

Om het tij te keren, zal de sector zelf aan de bak moeten, vindt Oerlemans. "Ik denk dat wij vrouwen wat actiever een kans moeten geven. Ook in de zware beroepen." En de scholen moeten de sector een handje helpen. "Het onderwijs is de laatste jaren aangepast. Er is veel minder tijd voor techniek." En dan wordt het lastig meisjes geïnteresseerd te krijgen.

Robin wil niets liever dan alles leren van de wereld van techniek (foto: Omroep Zeeland)

Voor Robin is het al vroeg duidelijk dat ze de techniek in wilde. Al van kinds af aan gaat ze met haar vader mee en wil ze alles weten. Zij ziet geen reden waarom vrouwen niet in de techniek zouden kunnen werken. "Ze moeten het gewoon doen, niet twijfelen gewoon doen. Ook al denken ze dat het niks is. Doe het gewoon, misschien vind je het wel hartstikke leuk!"