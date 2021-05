Milieudefensie heeft nu Yara, Dow en Zeeland Refinery in het vizier

Dow. (foto: Omroep Zeeland)

"De overwinning op Shell verdient natuurlijk navolging.", zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie. De rechtbank in Den Haag droeg Shell deze week op om de CO2-uitstoot snel terug te brengen en zich aan de klimaatafspraken te houden. Milieudefensie had de rechtszaak aangespannen.

Top twaalf

De drie Zeeuwse bedrijven staan op de lijst van de twaalf bedrijven in het land die de meeste CO2 uitstoten. Pols: "We zijn ons aan het oriënteren welke bedrijven we kunnen benaderen met het verzoek om ook duidelijke doelstellingen te formuleren om hun bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Het is veel te lang zo geweest dat de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van klimaatverandering is afgewenteld op kleinere bedrijven en huishoudens."

Milieudefensie stapt niet meteen naar de rechter, maar wil eerst in gesprek. "De gang naar de rechter heeft niet onze voorkeur. Al is het alleen maar omdat het veel te lang duurt.. De zaak Shell heeft ons vijf jaar aan voorbereiding gekost. Die tijd hebben we niet, het klimaat wacht niet. We hebben veel liever dat een bedrijf uit vrije wil in actie komt. Maar een gang naar de rechter is zeker een optie."

