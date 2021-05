Joe Buck maakt vrolijke single over de liefde

De nieuwe single, Grounded, heeft veel meer een popgeluid. Joe Buck houdt nu eenmaal van diversiteit in zijn muziek. Joe: "Ik hou ontzettend van popmuziek. Op m'n eerste album komen ook verschillende elementen naar boven, pop, rock, singer-songwriter. Grounded is een vrolijk liedje over de liefde. Dat heb ik ook in de muziek opgezocht."

Spannend

Hij vindt het best spannend om deze andere kant van zijn muziek naar buiten te brengen. "Mensen kennen me van The Way You Take Time, maar ik maak al langer muziek en heb allerlei verschillende dingen gedaan. Dit is de kant die ik op wil gaan."

Joe Buck legt uit waarom zijn nieuwe single Grounded zo vrolijk klinkt

In de toekomst krijgen we meer van deze stijl te horen, maar Joe Buck werkt ook aan andere type liedjes. Joe: "Dit is natuurlijk echt een vrolijk uptempo liedje, maar ik ben ook liedjes aan het maken waarin akoestische gitaren veel meer naar voren komen. Ik hou van verschillende dingen en dat ga ik dit jaar blijven doen."

Voor het eerst

Grounded klinkt vrolijk en haast euforisch, en dat heeft een reden: "Het gaat over iemand vinden in de liefde waar je heel erg blij van wordt, die je gegrond en geaard houdt. Ik heb het voor het eerst meegemaakt. Eerdere liedjes waren 'sad songs' over niet leuke ervaringen in de liefde. Het voelt heel erg goed om ook 's iets heel leuks mee te maken in de liefde."