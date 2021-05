Verdachte moord Oostkapelle vrijgesproken

Recherche doet na de dood van de vrouw onderzoek bij het appartementencomplex. (foto: HV Zeeland)

De rechtbank vindt dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de man schuldig is omdat het directe bewijs ontbreekt. Zo is het moordwapen nooit gevonden, werd er geen DNA van de verdachte op het slachtoffer aangetroffen en heeft de verdachte altijd ontkend dat hij iets met de moord te maken zou hebben.

Wat gebeurde er vrijdag 24 mei 2019? Een 78-jarige bewoonster wordt zwaargewond in haar appartement gevonden. Ze is neergestoken en een paar uur later overlijdt ze aan haar verwondingen. Vijf dagen later werd de verdachte aangehouden. Hij zat sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie vervolgde de verdachte niet voor moord maar voor doodslag. Dat betekent dat het OM ervan uitging dat het slachtoffer zonder vooropgezet plan om het leven is gebracht.

Eigenlijk zou de rechtbank op 18 juni uitspraak doen, maar vorige week is de uitspraakdatum vervroegd. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak eiste het Openbaar Ministerie elf jaar cel. De verdediging en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Politie bij het appartementencomplex. (foto: HV Zeeland)

Volgens de verdediging is er in het onderzoek ook onvoldoende gekeken naar andere mogelijke daders. Zo zou bijvoorbeeld de kapster van het slachtoffer ook moeten worden onderzocht. De kapster zou de middag van de moord bij het slachtoffer zijn geweest en geld hebben willen lenen, maar het slachtoffer zou dat hebben geweigerd.

Al jaren ruzie

Als de verdachte en zijn buren op Parc Zonnehove het ergens over eens zijn is het wel dat er al jaren een conflict speelt tussen hen. Over de reden verschillen ze van mening. De buren zeggen dat de man voor overlast zorgt en waren voor de moord bezig een lijst van overlast bij te houden. De man die nu is vrijgesproken zegt juist dat de buren hem pestten.

De verdachte mag nu hij is vrijgelaten voorlopig nog niet terug naar zijn woning. De komende twee weken wordt er gezocht naar een oplossing. Tot die tijd verblijft de verdachte op een ander adres.