Vliegtuigbouw bij De Schelde is nooit succesvol geworden

Vliegtuigbouw bij De Schelde in 1935. (foto: Zeeuws Archief, Kon. Mij. De Schelde.,)

Zeeland was vanaf het begin een echte luchtvaartprovincie, weet Van Wijngaarden. "De luchtvaart in Nederland begon in 1911 en datzelfde jaar landde de eerste vliegtuigen in Oost-Souburg. Ze gebruikten die vliegtuigjes voor grenscontroles." In de jaren dertig was het ook crisis in de luchtvaartindustrie. "De luchtvaart stond er slecht voor. Er werd van alles verzonnen om die nieuw leven in te blazen, maar dat lukte niet echt."

Linnen en hout

In Nederland werden de vliegtuigen toen nog van linnen en hout gemaakt, terwijl in andere landen de vliegtuigen van staal waren. Ook bij de Schelde werden houten vliegtuigen gemaakt. Dat kwam omdat de vliegtuigtak van de werf was overgenomen van meubelmakerij Pander in Den Haag. Dat bedrijf stond goed bekend om de meubels, maar minder om de vliegtuigen. Er ging zelfs een spottend rijmpje rond: 'Koop je meubels bij Pander en je vliegtuig bij een ander."

Het vliegtuig de Scheldemusch. (foto: Omroep Zeeland)

"De vliegtuigbouw bij De Schelde stelde niet zoveel voor", vertelt Van Wijngaarden. "Je kon vliegtuig per stuk bestellen. Er kwam een klant en die bestelde een vliegtuig. Dat was toen nog rendabel. Maar het is nooit echt op gang gekomen. Ze hebben wel twee leuke vliegtuigjes gebouwd, De Scheldemusch en de Scheldemeeuw, dat waren zeer lichte vliegtuigjes die het vandaag wel goed gedaan zouden hebben. Die worden veel gebruikt als sportvliegtuig. Maar toen was het een houtje-touwtje gebeuren."

De vliegtuigen zijn allemaal verloren gegaan. "Misschien dat er ergens in een Engels schuurtje nog een restant van zo'n vliegtuigje ligt. Maar ik denk dat ze gesloopt zijn, vaak werd het materiaal hergebruikt. In de Tweede Wereldoorlog heeft De Schelde ook nog vleugels gebouwd voor de Duitse Luftwaffe. Toen de werf in '43 werd gebombardeerd kwam er een einde aan de vliegtuigbouw in Vlissingen."

