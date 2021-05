Minder leerlingen in de klas op basisscholen

Een klas van een willekeurige Zeeuwse basisschool (foto: Omroep Zeeland)

Behalve in de gemeente Hulst zijn er ook forse dalingen in Reimerswaal (8,2 procent) en Terneuzen (6,8 procent). In de gemeenten Schouwen-Duiveland, Borsele en Noord-Beveland is het aantal leerlingen per leraar juist iets gestegen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Zeeuwse basisschoolleraren gemiddeld 17,6 leerlingen in de klas hebben. Leraren in Schouwen-Duiveland hebben de meeste leerlingen in hun klas, gemiddeld iets meer dan twintig. Kapelle en Middelburg volgen op de plekken twee en drie. In Sluis zitten de minste leerlingen in de klas, gemiddeld 14,6.