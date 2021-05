Vijftig nieuwe coronabesmettingen in een dag

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Op Schouwen-Duiveland en in Terneuzen kwamen er negen besmettingen bij, het meest van alle gemeenten in de afgelopen dag. In Tholen werden acht nieuwe besmettingen gemeld en in Reimerswaal zeven. In Borsele en Hulst werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente ma 24 mei di 25 mei wo 26 mei do 27 mei vr 28 mei Borsele 6 2 1 4 0 Goes 9 1 7 3 5 Hulst 2 0 1 3 0 Kapelle 5 3 0 2 2 Middelburg 8 4 3 4 4 Noord-Beveland 2 0 0 0 1 Reimerswaal 10 6 4 12 7 Schouwen-Duiveland 8 7 3 3 9 Sluis 3 2 1 2 2 Terneuzen 12 3 3 8 9 Tholen 10 4 8 4 8 Veere 2 0 0 2 2 Vlissingen 8 1 0 5 1 Totaal Zeeland 85 33 31 52 50

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

In iedere regio is sinds twee weken een sterke daling te zien. In Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is de daling het sterkst: daar zijn vijftig procent minder nieuwe besmettingen ten opzichte van vorige week.

Aangezien de inwonertallen van de Zeeuwse gemeenten nogal uiteenlopen, is het een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal nieuwe besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

Relatief de meeste besmettingen in Zeeland zijn in Reimerswaal geconstateerd: 236 per 100.000 inwoners, al neemt dat aantal wel af. Vorige week waren er in die gemeente nog 565 besmettingen per 100.000 inwoners. In Veere zijn naar verhouding de minste besmettingen: 41 per 100.000 inwoners.