Vaccinatietempo wordt opgevoerd: 35.000 prikken per week

Meer dan een derde van alle Zeeuwen van achttien jaar en ouder heeft inmiddels tenminste één vaccinatie gehad. 54.000 Zeeuwen zijn helemaal gevaccineerd, 64.000 wachten nog op hun tweede prik. In totaal krijgen 315.000 Zeeuwen van achttien jaar en ouder een vaccinatie aangeboden.

Grote meerderheid krijgt Pfizer

Dat de GGD nu veel meer inwoners kan vaccineren, heeft met de aanvoer van vaccins te maken. Die vaccins worden landelijk onder alle regio's verdeeld. Nu er, na een stotterend begin, veel vaccins worden geleverd, kan er vaart worden gemaakt. Projectleider vaccinatie van de GGD Jan Ducaat verwacht niet veel vertragingen meer: "We zien dat Pfizer heel constant levert en ook zelfs meer levert. En Pfizer is de bulk van het vaccin dat wij vaccineren."

Sinds vrijdag vaccineert de GGD ook met het vaccin van Janssen. Daar is meer onzekerheid over vanwege productieproblemen bij een Amerikaanse fabriek. In juni zouden er twee miljoen Janssen-vaccins worden geleverd, maar dat worden er minder. Minister Hugo de Jonge verwacht daardoor dat niet alle volwassen Nederlanders hun eerste prik voor 1 juli kunnen hebben gekregen. "Dat is wel spannend hoe het daarmee zal gaan", zegt Jan Ducaat, "Maar de bulk is Pfizer en dat is heel constant en leveringsvast."

Vandaag kregen de eerste mensen het Janssen-vaccin in Zeelandhallen. (foto: Omroep Zeeland)

GGD Zeeland zet 700 man personeel in op de vier priklocaties in Goes, Middelburg, Terneuzen en Zierikzee. De GGD heeft veel extra personeel aangetrokken, prikkers, artsen, administrateurs, en coördinatoren. Zo'n 75 studenten van de zorgopleidingen op ROC Scalda en HZ werken mee. Net als zo'n tachtig medewerkers uit de Zeeuwse ziekenhuizen.

Nóg meer is niet onwaarschijnlijk

In het geval dat er meer vaccins dan verwacht worden geleverd - en dat ligt allemaal aan de leveringen van vaccins aan Nederland - kan de GGD nóg meer prikken geven. "Onze max is 44.000, en daar lijkt het nu niet op, maar mochten het er 44.000 worden, dan kunnen we dat ook aan", zegt Jan Ducaat van de GGD, "Met 35.000 zitten we eigenlijk op tachtig procent van onze capaciteit."

De Zeelandhallen in Goes, één van de vier priklocaties van de GGD in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

