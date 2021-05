Test met droneverbinding Randstad - Zeeland voor sneller vervoer medicijnen en bloed

Herman Ulenkate is klinisch chemicus in het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en ziet de drone wel zitten. "Zeker als het druk is of slecht weer kan het uitkomst bieden. Neem nou bijvoorbeeld bloedplasma, daar hebben we maar één zakje van in huis en je kan het maar kort bewaren. Als je dat dan ineens met spoed nodig hebt en dat ene zakje is op, is zo'n drone wel handig."

Testvluchten zonder medische goederen

De testvluchten worden in opdracht van bloedbank Sanquin en het Erasmus Medisch Centrum uitgevoerd bij Rhoon en Oud-Beijerland. Voorlopig wordt vooral geoefend op vliegprocedures, want de drones moeten uiteindelijk ingepast worden in het overige luchtverkeer. De testvluchten zijn nog zonder medische goederen aan boord. Wanneer de drones voor het echie gaan vliegen is nog niet bekend.

Testvlucht van een drone bestemd voor medische goederen (foto: Omroep Zeeland)

Dronevliegen is aan strikte regels gebonden. De ANWB die veel ervaring heeft met het vliegen van trauma- en ambulancehelikopters, voert de vliegoperaties uit. Uiteindelijk gaan de machines, met een spanwijdte van 2,5 meter, op zo'n 80 meter hoogte vliegen. Dat zorgt volgens de samenwerkende partners voor zo min mogelijk verstoring van mens en natuur.