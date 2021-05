Juvent over miljarden jeugdzorg: 'Beter laat dan nooit'

(foto: Omroep Zeeland)

De arbitragecommissie vindt volgens RTL dat het budget volgend jaar met 1,9 miljard euro omhoog moet. In 2023 en 2024 moet er 1,6 miljard euro extra bij. Dat bedrag loopt jaarlijks af tot 800 miljoen in 2028.

Nodig om problemen te tackelen

Stevens: "Het is heel veel geld, maar het is nodig om problemen, ook hier in Zeeland, te kunnen tackelen."

Stevens geeft als voorbeeld de leefgroepen van Juvent. Hier wonen kinderen samen die dat thuis om wat voor reden niet kunnen. Ze hebben soms specialistische hulp nodig. "De discussies met gemeentes gaan dan vaak om het geld. Of het niet goedkoper kan."

Sinds 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor jeugdzorg. Daarvoor was het Rijk dat. Het idee was dat gemeentes dichter bij de inwoners staan. Daardoor kunnen ze ook sneller ingrijpen als het fout dreigt te gaan met kinderen. Zodat er dus uiteindelijk minder dure, ingrijpende jeugdzorg nodig zou zijn. Van dat idee is weinig terecht gekomen.

Stevens: "Dat blijkt ook al jaren uit allerlei rapporten. Relatief veel geld gaat er naar lichte vormen van jeugdzorg. Maar het aantal kinderen dat gebruik maakt van relatief ingrijpende en dus duurdere jeugdzorg neemt niet af. "

Minder administratie, meer zorg

De bestuurder van Juvent is blij met het geld. Maar hij zegt ook, met alleen geld ben je er niet. "Het hele jeugdzorgsysteem moet anders, eenvoudiger. Minder focus op administratie, meer op de zorg zelf."

'Pleister niet altijd genoeg'

Stevens pleit voor een dialoog. Met Zeeuwse gemeentes en andere jeugdzorgaanbieders over hoe het anders kan en moet in de Zeeuwse jeugdzorg. Zodat er ook geld en ruimte is voor duurdere jeugdzorg als dat echt nodig is.

Eerder zei hij daarover: "Soms is een pleister niet genoeg en moet een specialist toch echt de wond hechten."

Of de extra miljarden er ook echt komen, moet nog blijken. Het kabinet komt later vandaag met een reactie. De Zeeuwse gemeenten willen nog niet reageren.

