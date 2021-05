Vrijgesproken man Oostkapelle niet naar huis, burgemeester zoekt naar oplossing

Recherche doet onderzoek bij appartementencomplex in Oostkapelle (archief) (foto: HV Zeeland)

Tijdens de verschillende rechtszaken werd duidelijk dat er verschillende conflicten spelen tussen de man en zijn buren op het appartementencomplex Parc Zonnehove in Oostkapelle. De buren zeiden dat de man voor zijn aanhouding twee jaar geleden voor overlast zorgde. De vrijgesproken man zegt juist dat zijn buren hem pestten. Of de man in deze situatie terug kan keren, moet de komende tijd duidelijk worden.

Burgemeester Van der Zwaag laat weten in gesprek te zijn met de vertegenwoordiger van de man. "'We hebben afgesproken dat hij de eerste twee weken niet op het park komt. We willen die twee weken benutten om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een duurzame oplossing." De burgemeester wil nog niet vooruitlopen op wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Buurtbewoners niet blij met uitspraak

De uitspraak vanmiddag is door verschillende bewoners op Parc Zonnehove gevolgd, waaronder Rinus Stoffels. Volgens hem vinden de bewoners de uitspraak 'bijzonder triest'. Vooral omdat ze ervan uit waren gegaan dat hun buurman vast zou blijven zitten. "Iedereen dacht toch wel dat er voldoende argumenten waren om hem vast te houden."

"Hoe nu verder?", vraagt Stoffels zich hardop af. Volgens hem blijft er onrust onder de bewoners zolang niet bekend is wie de dader is en de man terugkeert met wie er een conflict is. Mocht de man toch terugkeren op het park dan hoopt Stoffels dat het op een goede manier gebeurt. "Als hij terugkomt, zullen we dat moeten accepteren. Het is niet anders", zegt hij. "We moeten er het beste van hopen, dat we elkaar redelijk aan kunnen kijken. En niet te veel paniek zaaien, van beide kanten."

'Verhuizing lost veel op'

Toch hoopt Stoffels niet dat het zover komt. "Ik zou een advies willen geven aan hemzelf en ook aan de familie: als er mogelijkheden zijn om hem hier weg te halen, te verhuizen, dan denk ik dat er veel opgelost wordt hier voor dit park."

Vanavond is er een besloten digitale bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Parc Zonnehove. Naast de burgemeester zijn daar ook het OM en de politie bij aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden.