Coronacijfers zijn goed, versoepelingen gaan eerder in

Mark Rutte op persconferentie van 28 mei (foto: ANP)

Volgens Rutte zijn de cijfers momenteel goed genoeg. Er is nog wel een voorbehoud, mochten de besmettingen komende week omhoog schieten, dan gaan de versoepelingen niet door. Rutte zei dat de kans dat dit gebeurt, zeer klein is.

Het demissionaire kabinet hamert erop om drukte te blijven vermijden en ons aan de basisregels te houden. Ook wordt aangeraden om je te laten vaccineren, zodat er snel steeds meer mogelijk is.

Culturele instellingen

Musea en monumenten mogen binnen weer open, met één bezoeker per tien vierkante meter. Ook bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden, zoals reserveren, een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van eenzelfde huishouden. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op anderhalve meter afstand.

Recreatie

De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open. Ook casino's en spellocaties, sauna's en wellnesscentra mogen open. Hierbij geldt maximaal één persoon per tien vierkante meter of maximaal 50 personen per ruimte op anderhalve meter afstand.

Kunst en cultuur

In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens het oefenen hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan. Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent. Publiek is niet toegestaan.

Sporten

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen, zonder anderhalve meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten.

Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna's gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open.

Horeca en winkels

Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal vier mensen zitten. Zij houden anderhalve meter afstand. Er mogen maximaal 50 personen binnen zijn, exclusief personeel.

Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: één per tien vierkante meter.