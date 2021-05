Van Dijke in Polen succesvol met Nederlandse ploeg

Mick van Dijke hier in tenue van zijn ploeg Team Jumbo-Visma (foto: Team Jumbo-Visma)

Van Dijke moest met de Nederlandse ploeg een etappe van ongeveer 140 kilometer rijden rondom de Poolste stad Bialystok. De Nederlandse ploeg controleerde de hele wedstrijd en trok in het slot van de etappe de winst naar zich toe. Van Dijke had als taak om Van den Berg af te zetten in de sprint. Dat lukt en Van den Berg stelde niet teleur in de massasprint door als eerste over de eindstreep te komen.

'Enige wat telde was de winst'

"Het was vandaag mijn werk om Marijn zo goed mogelijk af te zetten", zegt Van Dijke. "We moesten hier ook echt winnen, want onze ploeg is veel sterker dan de andere landen. Dat wisten zij ook, want op het moment dat wij weg probeerden te rijden dan kwamen ze volle bak achter ons aan. Op den duur hebben wij gezegd dan is het goed zo en laten we het op een sprint uitdraaien. Het enige wat telde was dat we hem dan ook zouden winnen."

De wedstrijd in Polen ligt Van Dijke goed, vorig jaar werd hij daar namelijk tweede in het eindklassement. Morgen is de tweede en laatste rit. Een etappe over iets meer dan 120 kilometer.