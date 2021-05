Drie aanhoudingen voor brandstichting oude Renault-garage Goes

Oude garage Goes in brand. (foto: HV Zeeland)

De grote brand begon rond 03.00 uur 's nachts op 6 mei. De brandweer bestreed de brand met groot materieel. Door de rookontwikkelingen werd een NL-Alert verstuurd naar omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Rond 5.15 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

Brandstichting

Al snel ontstond het vermoeden bij de politie dat de brand was aangestoken. Na onderzoek is gisteren een 14-jarige jongen uit de gemeente Goes uitgenodigd op het politiebureau in zijn woonplaats. Hij werd vervolgens aangehouden op verdenking van brandstichting. De jongen is gisteren verhoord.

Vanmorgen is een 15-jarige jongen uit Middelburg aangehouden. Vanmiddag was een derde aanhouding, het gaat om een 15-jarige jongen uit de gemeente Goes. Deze twee jongens hebben op het politiebureau een verklaring afgelegd en zijn in verzekering gesteld.

Thuis, maar wel met regels

Vanwege de jonge leeftijd van de verdachten wordt het drietal thuis in verzekering gesteld, waarbij zij het huis niet mogen verlaten. Ook mogen ze alleen contact hebben met hun advocaat en de politie.

Komende maandag wordt het drietal voor de rechter-commissaris geleid.

