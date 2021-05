Chelsea zit in het hart van Peter de Vrieze uit Aardenburg

Chelsea zit zoals De Vrieze (54) het omschrijft ín het hoofd en het hart vanwege 'de herinneringen, de passie en het gevoel'.

In de jaren negentig bezocht de Zeeuws-Vlaming voor het eerst een wedstrijd van Chelsea. "Dat was tegen Middlesbrough. Ik ging mee met een busreis van RCS uit Oost-Souburg", aldus De Vrieze.

"Het greep mij enorm aan, de sfeer in het stadion en het Engelse voetbal. Toen was het nog anders: mouwtjes opstropen en box-to-box. Nu is het voetbal technischer. Ik vond het toen zo leuk dat ik er vaker naar toe wilde. Na al die jaren kan ik zeggen dat ik me thuis voel bij Chelsea. Het is m'n cluppie."

In al die jaren groeide verdediger John Terry uit tot de favoriete speler van De Vrieze. "Voor mij is hij het absolute boegbeeld van Chelsea. Hij is jarenlang speler geweest. Aanvoerder ook. Hij stond voor strijd en onverzettelijkheid."

Mighty Blues Belgium

De Vrieze bezoekt gemiddeld zo'n vijftien wedstrijden per jaar. In vijf uur is hij met de auto bij Stamford Bridge, de thuishaven van de club. "Ook ga ik graag naar Europese uitwedstrijden van Chelsea."

De Vrieze is lid van de Mighty Blues Belgium, de officiële supportersclub van Chelsea in België. Zo komt hij aan kaarten voor thuisduels. "Ik heb er al veel vrienden ontmoet. Ze zijn inmiddels vrienden voor het leven."

Peter de Vrieze uit Aardenburg is groot fan van de Engelse voetbalclub Chelsea (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond speelt Chelsea de finale van de Champions League tegen Manchester City. "Het zal vanavond niet eenvoudig zijn. Het is een pittige tegenstander."

Slechte verliezer

De Vrieze hoopt uiteraard dat Chelsea wint. "Want ik ben een slechte verliezer. Soms duurt het drie, vier dagen voordat dat gevoel weg is. Ik weet niet of het gezond is, maar wat doe je eraan?"

Door corona is er een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar voor de finale in Portugal. Daarom zal De Vrieze de wedstrijd dit keer niet in het stadion zien. "Dat is erg jammer."