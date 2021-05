De handen worden uit de mouwen gestoken bij het Vrouweputje tijdens NLdoet

Omdat het een plek is waar iedereen terecht kan om tot zichzelf te komen of te ontspannen, is het voortbestaan van het natuurgebied voor veel mensen belangrijk. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Een van hen is Ivonne Philipsen. Ze is er voor het eerst bij en kon meteen haar borst natmaken.

De grootste klus op het programma is om de houtrillen, ook wel takkenwal genoemd, te vernieuwen. "We hebben de oude geïmpregneerde houten palen vervangen voor kastanje houten exemplaren. Die palen voldoen beter aan de natuurlijke uitstraling die bij dit gebied past."

Voor Yvonne Philipsen is Het Vrouwenputje een bijzondere plek (foto: Omroep Zeeland)

Dit is voor het eerst dat Philipsen onderhoud pleegt bij het Vrouweputje. Het is een speciale plek voor haar omdat ze er vroeger al met haar ouders kwam. "Als we gaan fietsen, gaan we altijd lekker aan het water zitten. Toen mijn moeder nog leefde, deed ik dat samen met haar. Om zomaar even te rusten. En om dichter bij elkaar te zijn."

Dat zij er vandaag mag werken voelt fijn. "De dag voor Moederdag was ik hier nog met mijn broer en zus en partners. Het geeft extra diepte en verbondenheid. Met de gedachte aan mijn ouders."

Lees ook: