'Een baby hoort niet in armoede op te groeien'

Volgens regiocoördinator Joyce Kelder uit Arnemuiden groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. In grote steden is dat zelfs één op vier kinderen. "Jaarlijks gaat het om zo'n 13.000 baby's die in armoede worden geboren. Dat zijn maar liefst 50 baby's per dag." Dat is ook één van de redeneren geweest dat Kelder vrijwilliger is geworden. "Ik heb zelf een dochtertje die het gelukkig aan niets ontbreekt. Ik wilde haar babyspulletjes aan een goed doel geven en kwam in aanraking met deze stichting."

Hulp is enorm gegroeid

Kelder heeft er, samen met de andere vrijwilligers, voor gezorgd dat de hulp vanuit Zeeland het laatste jaar enorm is gegroeid. "We hadden in Zeeland één inzamelpunt en dat zijn er inmiddels al negen. Ik denk dat mijn enthousiasme en betrokkenheid de basis is geweest dat de stichting het afgelopen jaar meer bekendheid heeft gekregen en dat meer mensen zich willen inzetten voor dit initiatief."

Baby's horen niet in armoede op te groeien." Joyce Kelder - regiocoördinator

Mensen kunnen hun gebruikte of ongebruikte babyspullen kwijt in één van de rode inzamelcontainers met het logo van de stichting. "De containers worden regelmatig geleegd door vrijwilligers die door het hele land alle babyspullen ophalen. Die brengen ze dan naar het sorteer- en distributiecentrum in Heerhugowaard. Daar worden alle spullen uitgezocht en gesorteerd. En vervolgens worden de babystartpakketten samengesteld en uitgedeeld."

5.000 babystartpakketten

Inmiddels heeft de stichting bijna 300 vrijwilligers in Nederland en verstrekt jaarlijks meer dan 5.000 gratis babystartpakketten. Ouders krijgen twee babystartpakketten verspreid over het eerste jaar. "In een babystartpakket zit altijd kleding, beddengoed, speelgoed en verzorgingsproducten, voor zowel jongens als meisjes."

De inhoud van een babypakket (foto: Stichting Babyspullen)

Stichting Babyspullen controleert van tevoren goed of ouders de babyspullen niet zelf kunnen kopen. "Ouders kunnen alleen in aanmerking komen via een verwijsbrief door een hulpverlenende instantie, verloskundige of kraamzorgorganisatie", aldus Kelder. "Dit doen we om er zeker van te zijn dat de pakketten terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben. We werken samen met verschillende hulpverlenende instanties zoals de Voedselbank, de Kledingbank en maatschappelijk werk."

Nog meer rode containers

Kelder hoopt dat de stichting de komende jaren nog meer bekendheid krijgt en dat er op steeds meer plekken in Zeeland de rode rolcontainers zichtbaar zijn. "Dat betekent namelijk dat er meer babyspullen worden opgehaald en dat zorgt er uiteindelijk voor dat er geen baby's en jonge kinderen in armoede hoeven op te groeien."

Een inzamelpunt voor babyspulletjes (foto: Stichting Babyspullen)

Stichting Babyspullen is in 2012 opgericht door Marjolijn Hermus uit Heerhugowaard. Marjolijn werd jong moeder en kreeg veel hulp van familie en vrienden. Na het opvoeden van haar twee kinderen, had ze veel babyspulletjes over. Ze zocht een organisatie waar zij deze spullen kon doneren aan andere gezinnen die het goed konden gebruiken. Toen zij niet het juiste kanaal vond om dit te doen, besloot zij om Stichting Babyspullen op te zetten.