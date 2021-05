Niet alle Zeeuwse middelbare scholen morgen volledig open

Het wordt weer drukker op het Calvijn College in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een gedeelte van de scholieren gaat nu deels naar school en krijgt deels thuis les. Het kabinet heeft besloten dat morgen weer alle lessen op school gevolgd mogen worden. Als de school dit niet geregeld krijgt, is er uitstel mogelijk tot 7 juni.

Organisatorisch nog niet klaar

De middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen laten gezamenlijk weten er organisatorisch nog niet klaar voor te zijn. "Daarom nemen we deze week nog om het één en ander voor elkaar te krijgen", zegt Ellen te Winden van VO Zeeuws-Vlaanderen. En ook de CSW in Middelburg gaat de komende week gebruiken om voorbereidingen te treffen.

Maar Nehalennia in Middelburg, Scheldemond in Vlissingen en de Calvijn College-vestigingen gooien maandag wel de deuren volledig open. "We willen dat de leerlingen nog zoveel mogelijk op de vestiging onderwijs krijgen", zegt directeur Guus Hagt van de Mondia Schoelengroep, waar Nehalennia en Scheldmond onder vallen. Jan Bakker van het Calvijn College zegt ook voorbereid te zijn.

De meeste scholen geven aan dat er ongerustheid heerst onder het personeel, zeker onder diegenen die nog niet gevaccineerd zijn, omdat zij alsnog besmettingen vrezen. Jan Bakker zegt dat hij daar maar weinig signalen over krijgt. Meerdere scholen zouden graag zien dat de docenten en ondersteunend personeel versneld gevaccineerd zouden worden.

De vestiging van Nehalennia aan de Breeweg toen hij helemaal open was (foto: Omroep Zeeland)

Zelftesten voor leerlingen

Ook over het zelftesten van de leerlingen is verdeeldheid. Een aantal scholen neemt daar volgende week een beslissing over. Guus Hagt gaat in ieder geval wel een moreel appel doen op de leerlingen en hun ouders om toch vooral twee keer per week preventief te testen: "We proberen duidelijk te maken dat wanneer het personeel de stap neemt om onder deze omstandigheden de leerlingen van onderwijs te voorzien, we hopen dat zij dan ook het noodzakelijke doen om het veilig te houden."

Maar Jan Bakker zegt dat er op het Calvijn College weinig animo is voor de testen, en dat veel ouders er ook niet achter staan. Hij stelt dat dit onder andere komt doordat de test maar voor 75% betrouwbaar is.