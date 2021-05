Scouting uit Sas van Gent krijgt prijs voor creativiteit in coronatijd

Scouting Lodewijkgroep uit Sas van Gent heeft een landelijke prijs gekregen (foto: Scouting Lodewijkgroep)

Op voorgedragen leidingteams uit heel Nederland kon vooraf gestemd worden voor de ScoutOn-awards. Daar rolde een Top-3 uit die dit weekend afreisde naar Zeewolde, het scoutinghart van Nederland.

De leidingteams werden geprezen omdat zij zich niet hebben laten afremmen door de lockdowns en coronamaatregelen van het afgelopen jaar en leuke en creatieve programma's hebben bedacht.

Van tosti's tot bingo

Valerie van de Velde van de Lodewijkgroep somt op wat ze in Sas van Gent gedaan hebben: "We mochten de laatste tijd gelukkig weer buiten activiteiten organiseren. Voor die periode hebben we wekelijks digitale bijeenkomsten gehad. Er was bingo en we hadden workshops waarbij we bijvoorbeeld tosti's maakten. Het was heel gevarieerd, we moesten elke week iets nieuws bedenken."

Het was een ouder die het leidingteam heeft voorgedragen voor de ScoutOn-wedstrijd. "Dat vinden we geweldig". Er werd volop gestemd op de Lodewijkgroep. "Daar zijn we blij mee. Het toont aan hoe groot de Zeeuwse achterban is. We zijn maar een klein groepje, dat we hebben gewonnen komt door het enthousiasme voor scouting in Zeeland", aldus van de Velde.

Een eigen boom

De Lodewijkgroep kreeg meerdere prijzen. De groep mag over een tijdje met jeugdleden kamperen op het terrein in Zeewolde. Dit scoutinglandgoed is een landelijk kampeerterrein van Scouting Nederland dat in 2015 is geopend door Koningin Máxima. Het wordt gebruikt voor nationale evenementen. De Lodewijkgroep krijgt een eigen boom op dat terrein.

Verder is er een oorkonde die in het clubhuis in Sas van Gent komt te hangen.