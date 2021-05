Nederland komt prima voor de dag in de eerste koers Nations Cup; Van Dijke derde

Van Dijke zette teamgenoot Van den Berg af op de streep en werd zelf derde (foto: Szymon Gruchalski)

In de tweede en afsluitende etappe eindigde Van Dijke (21) zondag in Bialystok op de derde plaats.

Belangrijker nog was dat hij - net als zaterdag - kopman Marijn van den Berg aan de ritwinst en eindzege kon helpen. Van den Berg klopte Tim Heiduk uit Duitsland in de sprint na voorbereidend werk van Van Dijke.

In het eindklassement eindigde Van Dijke op de gedeelde derde plaats met Pavel Bittner uit Tsjechië. Beide renners hebben een achterstand van zestien seconden op Van den Berg.

Zaterdag eindigde Van Dijke als achtste in de eerste etappe. Vorig jaar deed Van Dijke het ook al goed in Polen. Toen werd hij tweede in het algemeen klassement.

Timo de Jong

De Orlen GP was na de afgelasting van de Ronde van Vlaanderen de eerste wedstrijd in de Nations Cup voor renners tot 23 jaar. De volgende wedstrijd is begin juni: de Vredekoers in Tsjechië. Voor die wedstrijd is Timo de Jong uit Goes opgeroepen voor de nationale ploeg.