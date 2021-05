Corona in Zeeland: 62 nieuwe coronagevallen in Zeeland, een persoon overleden

(foto: Omroep Zeeland)

Een persoon uit Goes is met coronaverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. In diezelfde gemeente is iemand overleden aan corona.

Een volledig overzicht van de meest recente besmettingscijfers staat in de tabel hieronder.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente wo 26 mei do 27 mei vr 28 mei za 29 mei zo 30 mei Borsele 1 4 0 3 1 Goes 7 3 5 13 3 Hulst 1 3 0 0 1 Kapelle 0 2 2 6 1 Middelburg 3 4 4 9 4 Noord-Beveland 0 0 1 0 3 Reimerswaal 4 12 7 8 13 Schouwen-Duiveland 3 3 9 9 8 Sluis 1 2 2 4 1 Terneuzen 3 8 9 9 3 Tholen 8 4 8 3 14 Veere 0 2 2 6 4 Vlissingen 0 5 1 6 6 Totaal Zeeland 31 52 50 76 62

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daarop is te zien dat de laatste dagen alleen de lijn op Walcheren licht stijgt.

Aangezien de inwonertallen van de Zeeuwse gemeenten nogal uiteenlopen, is het een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal nieuwe besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

In Hulst zijn naar verhouding de minste besmettingen: 25 per 100.000 inwoners. Het risiconiveau in die gemeente is ondertussen naar 'waakzaam'. In Reimerswaal daarentegen is het risiconiveau terug naar 'zeer ernstig', met 263 besmettingen per 100.000 inwoners.