Oude beuk keert terug als Mariabeeld in Ovezande

De beuk uit 1867 moest gekapt worden, omdat de boom aangetast was door schimmel. Het was daardoor niet veilig om hem nog te laten staan. De pastorietuin van de kerk is een openbare ruimte. Vanuit het dorp ontstond het idee om het hout een tweede leven te geven. "Dat vonden we echt een heel mooi idee. En als ik zo bij het eindresultaat sta is het geweldig", zegt Ad Schenk van de parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Ovezande.

Keuze voor Maria snel gemaakt

Dat het beeld Maria moest worden, was snel besloten, omdat de boom in de tuin van de Mariakerk stond. Echt uit goed hout gesneden was het beeld niet, omdat het rechte stuk dat geschikt was, vanbinnen hol bleek te zijn door de schimmel. Uiteindelijk moest kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan uit Goes het doen met een knoestig stuk. "Dat was echt wel een uitdaging, maar wel heel leuk. Het had heel veel zijarmen, maar daar zie je nu niks meer van", zegt hij.

Zelf is hij echt tevreden met het resultaat. "Ik vind het mooi gelukt. Alles moet natuurlijk mooi in verhouding zijn, anders ziet het er gek uit. Het beeld past heel goed in deze omgeving hier. De afgelopen tijd ben ik al een paar keer gaan kijken."

Het Mariabeeld (links) en de houten knoest (rechts) waaruit het is gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Een vrijwilliger is aan de slag gegaan om een prieeltje te bouwen voor het beeld, om Maria te beschermen tegen weer en wind. "Beukenhout is prima geschikt voor binnen, maar kan minder goed tegen weersinvloeden van buitenaf. Daarom hebben we een prieeltje laten maken zodat ze wat beschermd wordt tegen weer en wind", vertelt Schenk.

Inzegening in Mariamaand

Zeventig mensen en de gemeente Borsele hebben bijgedragen aan het beeld en haar prieeltje. Het beeld werd vanmorgen onder grote belangstelling na de kerkdienst ingezegend met wijwater en wierook door pastor Paul Verbeek. "We wilden het graag deze maand nog doen omdat mei Mariamaand is", zegt Schenk.