Talenten ontdekken tijdens 28 zondagen: Liburna en Saly vinden het 'super leuk'

De lessen worden gegeven door Petje Af op basisschool de Tweemaster in Goes. De organisatie heeft als ambitie om alle kinderen een gelijke kans te geven in een nog wereld waar nog kansenongelijkheid is. "Elk kind heeft talenten. Alleen niet ieder kind krijgt, door verschillende omstandigheden, de kansen en mogelijkheden om in contact te komen met die bredere wereld", legt Hennie Shields uit, directeur van basisschool de Tweemaster in Goes.

Petje af Nederland is een landelijke organisatie en helpt kinderen in een maatschappij waar kansenongelijkheid een groot probleem is. Goes is het eerste Zeeuwse project. Kinderen tussen de 10 en14 jaar kunnen de wereld en daarmee hun talenten ontdekken. Coaches begeleiden deze leerlingen op 28 zondagen tijdens gastlessen, bedrijfsbezoeken en uitjes. Met het programma krijgen leerlingen inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de wereld en werken daarnaast aan hun sociale vaardigheden.

De zondagen worden verdeeld in blokken van vier weken. Er komt telkens een andere beroepsgroep voorbij. Zo'n blok start met een gastles, in dit geval van luitenant-kolonel Jan Jongstra van de Koninklijke Luchtmacht. "Vroeger wist ik ook niet wat ik wilde worden. "Dit is een kans om de kinderen te laten zien dat als je bepaalde affiniteit hebt met techniek je dan heel mooi bij ons kunt werken. Ik leg ze uit wat wij allemaal doen en wat we kunnen met onze helikopters en vliegtuigen."

Liburna (links) en Saly (rechts) vinden de les over de luchtmacht erg interessant (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag (en de komende drie weken) leren de kinderen dus over de luchtmacht, tot grote blijdschap van Saly. "Alles met helikopters vind ik interessant. Dus dit is echt leuk. Als ik geen piloot wordt dan misschien wel advocaat of dokter."