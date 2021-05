Er wordt volop genoten van het mooie weer in Zeeland

Het was een weekend waarin veel mensen eropuit trokken en genoten van het mooie weer. Een rondje fietsen, wat wandelen, een terrasje of zelfs naar het strand. Zoals Sefora en Leroy uit Kruiningen. Zij gingen een dagje naar Vrouwenpolder.

"Je hebt meteen meer zin om iets te gaan doen als de zon schijnt. De zomerstemming zit er prima in hoor," aldus Sefora. Vriend Leroy vult aan: "We gaan er een prima dag van maken en hebben wat hapjes en drankjes meegenomen naar het strand."

Een terrasje pakken gaan ze misschien later nog doen. "Er staat nu een lange rij. Als die weg is dan gaan we daar nog even wat drinken", zegt Sefora lachend.

Dit stel uit Kruiningen geniet graag op het strand van het lekkere weer (foto: Omroep Zeeland)

Twee dames uit Amsterdam zijn een weekendje weg en genieten ook van het weer. "We hopen straks een plekje te kunnen vinden op het terras. Het is zondag dus we hebben alle tijd om te wachten."

Ze zijn blij dat de zon eindelijk flink schijnt. "Ik kom oorspronkelijk uit Barcelona en het voelt op deze manier alsof ik weer thuis ben. De rest van de week gaan wij op een bootje zitten op de grachten. Heerlijk."

Vooruitzichten

Mocht je dit weekend niet in de gelegenheid zijn geweest om te genieten van het weer, niet getreurd. Komende week blijft het zonnig en het wordt warmer. Met morgen een maximum temperatuur van 19 tot 23 graden. Dinsdag komt er nog een graadje bij, dan is er een oostenwind. Woensdag komt er wat bewolking opzetten en pas donderdag is er kans op enkele regen- en onweersbuien.