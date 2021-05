Goedemorgen! Scholen, burgemeester en scouting

Op Walcheren, in Zuid-Beveland en Reimerswaal gaan vandaag enkele scholen helemaal open. Maar dat is niet overal het geval: Heel Zeeuws-Vlaanderen wacht tot volgende week maandag. De middelbare scholen laten weten er organisatorisch nog niet klaar voor te zijn. Nehalennia in Middelburg, Scheldemond in Vlissingen en de Calvijn College-vestigingen wel, zij doen vandaag de deuren open.

Burgemeester Mulder van Hulst in zijn nopjes met herbenoeming en vierde ambtstermijn (foto: Omroep Zeeland)

Scouting Lodewijkgroep uit Sas van Gent heeft een landelijke prijs gekregen (foto: Scouting Lodewijkgroep)

Groot feest bij Scouting Lodewijkgroep uit Sas van Gent. De groep kreeg een landelijke prijs voor 'Beste scoutsleiding van Nederland'. De prijs werd tijdens een online-uitreiking in Zeewolde overhandigd. En dat is het walhalla van scouting Nederland: dit scoutinglandgoed is een landelijk kampeerterrein van Scouting Nederland dat in 2015 is geopend door Koningin Máxima.

Het wordt gebruikt voor nationale evenementen. De Lodewijkgroep krijgt een eigen boom op dat terrein en de groep mag er over een tijdje met jeugdleden kamperen. Allemaal omdat de leiding het afgelopen jaar zo creatief was in het bedenken van activiteiten in coronatijd.

Mooi blauwe lucht (foto: Anneke van den Dries, Oost-Souburg)

Het weer

Het wordt een vrijwel onbewolkte dag, met felle zonneschijn en een temperatuur tussen de 18 en 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Morgen is zo'n zelfde dag, woensdag ook warm, maar iets bewolkter.