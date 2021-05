Langstzittende burgemeester van Zeeland voelt zich thuis in 'zijn' Hulst

Met achttien jaar is Mulder wel de langst zittende burgemeester van Zeeland. Al sinds zijn aantreden als burgemeester van Hulst in 2003, voelt de geboren Dordtenaar zich thuis in de gemeente. "Hulst is het beste wat ons als gezin is overkomen. Als ik terug kom in de Drechtsteden, dan vind ik het wel leuk. Maar dan vind ik het ook weer heerlijk om terug te gaan en bij Hoogerheide alle ruimte weer te zien."

Hoogtepunt: samenwerking in Hedwigepolder

Door de jaren heen heeft de burgervader heel wat meegemaakt. Maar, over de vraag wat voor hem het absolute hoogtepunt is, hoeft hij niet lang na te denken. "Bestuurlijk gezien ben ik het meest trots op de samenwerking van de gemeenteraad met het oog op de ontpoldering." De Hedwigepolder was lange tijd onderdeel van een politieke en juridische strijd. Maar Mulder kreeg de gemeenteraad zover om tóch, ondanks de verdeeldheid, tot één standpunt te komen.

Burgemeester Mulder van Hulst in zijn nopjes met herbenoeming en vierde ambtstermijn (foto: Omroep Zeeland)

"Ondanks dat de ene helft faliekant tegen was. Dat vind ik bestuurlijk wel belangrijk. Maar ook de ontvangsten van het koninklijk paar en alle andere feestelijkheden in de gemeente zijn hoogtepunten."

Als het weer kan, sta ik volgend jaar voorop in de polonaise." burgemeester Jan-Frans Mulder

Daarbij roemt Mulder het carnaval in Hulst. "Als het weer kan, sta ik volgend jaar voorop in de polonaise. De Raad van Elf bestaat 55 jaar. Het is 2022. Als je afslag Hulst neemt met de auto is het ook afslag 11. Het is allemaal 11. Carnaval staat garant voor topdagen."

De burgemeester tijdens carnaval in Lamswaarde (foto: Gemeente Hulst)

Maar er waren ook minder leuke dingen. Een van die hoofdpijndossiers heeft alles te maken met corona en de daarbijbehorende maatregelen: het sluiten van de grens tussen Nederland en België.

Ruzie in de gemeente

"We zijn jaren bezig geweest om die grens weg te krijgen tussen beide landen. Maar in tijden van corona was er zelfs ruzie in de gemeente. Mensen die naar de supermarkt gingen met een Belgisch kenteken, werden door andere mensen aangesproken dat ze naar hun eigen land moesten. En dat terwijl ze al jaren in Hulst wonen. Een bizarre tijd."

Door beide regeringen is geprobeerd om het op te lossen. Gelukkig is er vanaf de tweede lockdown een andere regeling getroffen. "Toen moest er een verklaring ondertekend worden en stond er een vinkje op het formulier dat je grensbewoner bent. Dus we mochten de normale dingen doen over de grens. Niet gezellig winkelen, maar de gewone grensoverschrijdende dingen. Na al dat geharrewar was er dus eindelijk een oplossing."

Mulder tijdens de vestingsdagen in Hulst (foto: Gemeente Hulst)

Met zijn 66 jaar is, naar eigen zeggen, de Route 66 begonnen. En zijn vierde en laatste ambtstermijn tot hij 67 is. "Hopelijk kunnen we snel weer terug naar het oude normaal. Zodat dat we de gezelligheid terug kunnen halen die bij Hulst hoort. En zodat ik alle evenementen en werkzaamheden nog één keer als vanouds kan meemaken. Zoals Dodenherdenking, Vestrock en carnaval."

Als Mulder zijn taken als burgemeester neerlegt volgend jaar, dan hoopt hij meer te genieten van de mooie omgeving door lekker te fietsen of te wandelen met zijn vrouw. "Dat doe ik nu veel te weinig. Als burgemeester moet je altijd beschikbaar zijn, 24/7. Wij, en de rest van de familie, gaan hier in ieder geval niet meer weg."