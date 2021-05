Kustmarathon krijgt toestemming voor editie zonder beperkingen

Deelnemers aan de Kustmarathon bij de laatste editie in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

"Dat is heel goed nieuws", zegt Kustmarathon-voorzitter Chris Simons. Vorig jaar ging het evenement niet door omdat er toen geen zekerheid was dat in oktober de maatregelen rondom het coronavirus verdwenen zouden zijn. "Wij willen graag een compleet evenement. Met toeschouwers en deelnemers en zonder restricties. Nu kunnen we als organisatie ook echt aan de slag." De Veiligheidsregio Zeeland denkt dat er in oktober geen coronamaatregelen meer gelden.

Simons is vooral blij voor de deelnemers. "Zij willen gaan trainen en hebben nu dus uitzicht op een mooi evenement." De voorzitter kijkt, ondanks dat er nog veel moet gebeuren, nu al reikhalzend uit naar het eerste weekend van oktober. "Het organiseren van tevoren is heel leuk. Zeker als we straks ook weer fysiek kunnen gaan vergaderen. Maar de weken rondom het Kustmarathonweekend zijn echt fantastisch."

Zekerheid op normale Kustmarathon

De verwachting en hoop was er langer bij de organisatie om dit jaar weer een Kustmarathon zonder restricties te organiseren, maar plannen en het coronavirus gaan niet goed hand in hand. "We waren voorzichtig al gestart met organiseren, maar voordat je verplichtingen aangaat en kosten gaat maken wil je zekerheid hebben", legt Simons uit. "Die zekerheid is nu gekomen."

Chris Simons van de organisatie legt uit waarom het evenement zonder beperkingen kan worden georganiseerd

Het podium van de Kustmarathon 2019 bij de heren en de dames (foto: Omroep Zeeland)

De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Tim Pleijte uit Vlissingen. Bij de dames was stadsgenoot Samantha Luitwieler de snelste. Vorig jaar liep een aantal hardlopers, ondanks de afgelasting van de wedstrijd, toch de afstand tussen Burgh-Haamstede en Zoutelande.

Het Kustmarathonweekend staat zoals altijd gepland voor het eerste weekend van oktober. Op 1 oktober start het evenement met de Ladies Run. Op zaterdag is de wedstrijdmarathon en op zondag de wandelmarathon. Iedereen die al een startbewijs had voor de editie van 2020 kan daarmee dit jaar gewoon van start.