Danny Vera viert verjaardag met nieuwe videoclip

Het nummer gaat over de nacht dat hij zijn vrouw voor het eerst kuste en vervolgens in de gevangenis belandde:

"Spark a Fire gaat over de tijd dat het niet zo goed met me ging. Ik dronk veel. En net in die tijd kwam ik mijn vrouw tegen. Misère en mijn grootste levensgeluk troffen elkaar op hetzelfde moment. Dezelfde nacht dat ik mijn vrouw voor het eerst zoende voor het huis van haar vriendin waar zij sliep, werd ik door de politie na te diep in het glaasje te hebben gekeken, ter ontnuchtering mee naar de cel genomen. Waarschijnlijk heeft deze ervaring me dit inzicht geschonken."

Een foto gemaakt door zijn vrouw (foto: Escha Tanihatu)

'Spark a Fire' staat op het album The New Now en wordt nu uitgebracht als single. Vera kreeg een Gouden plaat voor het album. Ook was het volgens GfK Dutch Charts de bestverkochte vinylplaat van 2020.