Deel bedrijfspand Kloetinge half jaar dicht vanwege vondst drugsmateriaal

Drugspand gesloten - archiefbeeld (foto: Omroep Zeeland)

Na onderzoek bleek dat het ging om spullen waarmee harddrugs gemaakt of bewerkt kunnen worden. Het pand is verzegeld met stickers en er zijn posters met informatie over de sluiting opgehangen.

Nieuwe regels

Dat het pand nu gesloten wordt is het gevolg van nieuwe regels. Voor het sluiten van een drugspand moest er eerder bewijs zijn dat er daadwerkelijk drugs in het pand aanwezig was. Nu is het al voldoende als er aangetoond kan worden dat er drugs vervaardigd of verhandeld zijn. Het vinden van de drugs zelf is dus niet meer nodig. Het is de eerste keer dat deze nieuwe regels in Zeeland worden toegepast.

De sluiting van een deel van het pand aan het Westeinde is bedoeld om de georganiseerde drugshandel tegen te gaan en eventuele overlast voor de direct omwonenden weg te nemen. Want volgens burgemeester Mulder heeft de omgeving er bijna altijd last van als ergens drugs geproduceerd of verhandeld worden.

'Bedreigend of onveilig'

"De wetenschap dat een pand deel uitmaakt of heeft gemaakt van het criminele circuit kan door omwonenden, gebruikers en bezoekers van het pand als bedreigend of onveilig worden ervaren", aldus Mulder. "Door sluiting wordt het pand voor iedereen kenbaar, en zichtbaar uit het criminele circuit gehaald. Bij vermoedens van dergelijke activiteiten is het belangrijk om melding te doen bij de politie of Meld Misdaad Anoniem."

