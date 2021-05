Kok Jeroen haalt producten uit het voedselbos in Graauw

Vonk vindt dat de producten uit het bos een meerwaarde hebben: "Als je het zo vers plukt, het is zo puur en onbespoten. Ik proef er echt meer smaak aan. Daarnaast zit het vol met goede vitamines en voedingsstoffen."

Vruchten, noten en kruiden

Het bos is anderhalve hectare groot en er groeit van alles. Verschillende soorten appels, noten, vetkruid, aardbeien, kruisbessen maar ook hostaplanten waarvan de scheuten worden gebruikt. De vruchten en noten worden later in het seizoen geoogst. Wat je er nu kunt halen zijn vooral kruiden als bloedzuring en maggiblad, en planten als rabarber en asperges.

Een salade en een dessert bereid met producten uit het voedselbos (foto: Omroep Zeeland)

In vier jaar tijd is er een weelderig bos ontstaan. Goed te zien is hoe de verschillende vegetatielagen onder elkaar groeien. Er staat ook een grote wilgenboom. Niet om op te eten maar het blad van de wilg dient als natuurlijke bemesting, zodat de boer daar verder niets aan hoeft te doen.

'Lui tuinieren'

Van de Vijver: "De planten zijn meerjarig, je hoeft maar één keer aan te planten en dan is het klaar. Het is duurzaam, het bos neemt veel CO2 op. We noemen het ook wel lui tuinieren. Het wordt een op zichzelf staand ecosysteem. Dat gebeurt in een gewoon bos ook, en dat proberen we hier na te bootsen", zegt akkerbouwer Van de Vijver.

Inmiddels ontstaan in heel Nederland voedselbossen, en ook de Provincie Zeeland merkt dat er "veel animo is" om ze aan te leggen. Van de Vijver ziet zijn bos vooral als een proeftuin, waarmee hij ervaring opdoet die hij verderop op zijn akkers kan toepassen.

Lees ook: