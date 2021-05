Sauro Locchi (30) brengt eerste solosingle uit

Sauro Locchi heeft al volop z'n strepen in de muziek verdiend. Hij was jarenlang lid van punkband The Reptilians uit Eindhoven en hij geeft workshops en coaching aan muzikanten binnen en buiten Zeeland.

Perfect moment

Over zijn stap om een solosingle uit te brengen, heeft hij lang getwijfeld. Sauro: "Deze single ligt eigenlijk al een jaar klaar, dus nog voordat deze situatie begon [corona - red.]. Deze maand ben ik dertig geworden, wat een mijlpaal is en perfect moment om je solocarrière te beginnen. De reden is ook om een positief iets de wereld in te brengen."

Je wordt ouder en je leert jezelf beter kennen, waardoor je, denk ik, een beter mens wordt" Sauro Locchi

Sauro heeft nog volop contacten met Zeeuwse muzikanten. Op Enough = Enough heeft stadgenoot Laurens Joensen de mandolinepartij ingespeeld: "Ik kende hem al, we komen allebei uit de binnenstad van Terneuzen. Verder doe ik sowieso nog van alles, vooral coachingsprojecten. Ik ben Zeeland niet vergeten!"

Nieuwe periode

In de tekst van Enough = Enough neemt hij afstand van een bepaalde levensstijl. Sauro: "Ik hoop op een nieuwe periode in m'n leven. Niet dat ik iets moeilijks achter de rug heb, maar je moet wel een keuze maken hoe ik m'n toekomst zie en je moet dingen afsluiten. Je wordt ouder en je leert jezelf beter kennen, waardoor je, denk ik, een beter mens wordt".

Sauro Locchi legt uit waarom hij juist nú met een solosingle komt