Festival ZeelandJazz brengt jazz naar de huiskamer

Eerste editie van Zeeland Jazz (foto: Omroep Zeeland)

ZeelandJazz ontstond in 2015 toen festivals Scheldejazz Terneuzen en International Jazzfestival Middelburg de handen ineen sloegen. De eerste editie vond plaats in 2016.

Tegenslag

Het festival kampte de afgelopen jaren met tegenslag. Door ziekte van bestuursleden en vrijwilligers kon de editie 2019 niet doorgaan. In de plaats daarvan vonden de Zeeuwse Jazzdagen plaats, georganiseerd door samenwerkende Zeeuwse podia op initiatief van oud-gedeputeerde Ben de Reu.

The New Conrad Miller Trio

Eén van de optredende acts is The New Conrad Miller Trio, een akoestisch pianotrio uit Nederland bestaande uit Coen Molenaar (piano), David de Marez Oyens (bass) en Enrique Firpi (drums)

Vorig jaar zette corona een streep door het festival. Ook dit jaar acht het bestuur een volledige versie nog niet haalbaar. In de alternatieve vorm van een livestream wil de organisatie een beeld geven van de diversiteit van de Nederlandse jazz scene.

Programma

Het programma bestaat uit optredens van The New Conrad Miller Trio, Zeeland Jazz Orchestra, Preacher Men, Steffen Morrison, New Rotterdam Jazz Orchestra & THE QUARTET-NL. Alle deelnemende muzikanten staan tegelijk op het podium en op het zijtoneel.

De livestream is te bekijken via de website van het festival. Via Whatsapp kan het publiek live vragen stellen. De presentatie van de avond is in handen van Middelburger Steffen Brinkhaus.

Lees ook:

Steffen Morrison

De muziek van Steffen Morrison, een Amsterdammer met Surinaamse roots, is sterk beïnvloed door de soulmuziek van James Brown, Otis Redding en Marvin Gaye.