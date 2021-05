Corona in Zeeland: veertig nieuwe besmettingen, één ziekenhuisopname

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen werden geconstateerd in de gemeenten Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Daar werden zeven inwoners positief getest op besmetting met het coronavirus. Terneuzen, Veere en Vlissingen volgen met vier nieuwe besmettingen.

Het RIVM meldt ook één ziekenhuisopname als gevolg van besmetting met het coronavirus. Het gaat om een inwoner van de gemeente Tholen die met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen.

Alle regio's dalen

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat alle regio's, wat kleine schommelingen daargelaten, de dalende lijn van de afgelopen dagen voortzetten.

De zevendagenlijnen van alle vier de regio's zijn gedaald ten opzicht van gisteren en sterk gedaald ten opzichte van een week of twee weken geleden. Gisteren leek Walcheren nog een opwaartse schommeling te vertonen, maar vandaag is ook die zevendagenlijn weer gedaald.

Nul nieuwe besmettingen

In de onderstaande tabel is het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM per gemeente weergegeven van de voorgaande dagen. Daaruit blijkt dat vandaag in vijf Zeeuwse gemeenten nul nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Het gaat om de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord-Beveland en Sluis. Het is voor het eerst sinds maanden dat er in zoveel gemeenten de teller op nul blijft staan.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 27 mei vr 28 mei za 29 mei zo 30 mei ma 31 mei Borsele 4 0 3 1 2 Goes 3 5 13 3 3 Hulst 3 0 0 1 0 Kapelle 2 2 6 1 0 Middelburg 4 4 9 4 2 Noord-Beveland 0 1 0 3 0 Reimerswaal 12 7 8 13 7 Schouwen-Duiveland 3 9 9 8 7 Sluis 2 2 4 1 0 Terneuzen 8 9 9 3 4 Tholen 4 8 3 14 7 Veere 2 2 6 4 4 Vlissingen 5 1 6 6 4 Totaal Zeeland 52 50 76 62 40

De Zeeuwse gemeenten verschillen onderling sterk in de aantallen inwoners. De zeven nieuwe besmettingen betekenen dus voor de gemeente Tholen iets anders dan de zeven besmettingen in Schouwen-Duiveland. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen naar inwonertal van de afgelopen zeven dagen in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat ook Reimerswaal, de gemeente waar lange tijd de meeste besmettingen werden geconstateerd naar inwonertal van Zeeland én van heel Nederland, nog maar nét boven de drempelwaarde zit voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners en Reimerswaal zit nét boven die waarde. De rest van Zeeland zit op 'ernstig', 'zorgelijk' of 'waakzaam'.

De gemeente met de minste besmettingen naar inwonertal is Hulst. Daar werden de afgelopen zeven dagen slechts achttien besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Daarmee is Hulst ook de enige Zeeuwse gemeente die wat de aantallen besmettingen onder het risiconiveau 'waakzaam' valt. Voor dat risiconiveau moeten er minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners worden geconstateerd.

Landelijk zevende

Ook landelijk zijn de besmettingsaantallen flink gedaald. Met de 250 besmettingen per 100.000 inwoners van Reimerswaal staat die gemeente nog altijd zevende in de landelijke ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeenten op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. De gemeente Bergen op Zoom, net buiten onze provinciegrenzen, staat nu met 300 besmettingen per 100.000 inwoners op de tweede plaats.