Leerlingen Calvijn College blij dat ze weer naar school kunnen: 'Ik zie mijn vrienden weer!'

Waar een deel van de Zeeuwse scholen ervoor kiest om volgende week pas de deuren weer volledig te openen voor de leerlingen, ging het Calvijn College vandaag wel al volledig open. En dat was een bewuste keuze, zegt directeur Kees van Duivendijk.

'Geen extra week nodig'

"Wij hadden geen extra week nodig. Je verlangt ernaar dat leerlingen weer gewoon naar school kunnen en dan doe je er alles aan om zo snel mogelijk weer helemaal open te kunnen", zegt Van Duivendijk.

Directeur Kees van Duivendijk van het Calvijn College, afdeling Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

"Je kijkt natuurlijk eerst of het roostertechnisch en praktisch gezien kán en daarop was het antwoord 'ja'", legt Van Duivendijk uit. "Vervolgens vraag je aan de collega's of ze er al aan toe zijn. En ook daar was het overheersende gevoel dat we de leerlingen zo snel mogelijk weer willen ontvangen."

Twijfelaars snel overgehaald

Niet alle docenten dachten er weliswaar zo over, maar de twijfelaars waren volgens Van Duivendijk al snel overgehaald door hun collega's. "Een enkeling wilde liever wachten tot een groter deel van de collega's gevaccineerd is, maar het grootste deel wilde zo snel mogelijk open."

Onder de leerlingen wordt er volgens de schooldirecteur verschillend over gedacht. "Sommige leerlingen vinden het fijn om minder naar school te gaan, andere leerlingen willen juist wél weer naar school, bijvoorbeeld om hun klasgenoten weer te kunnen ontmoeten."

'Schooljaar samen afsluiten'

Anne, Tina en Arne vallen alle drie in die laatste categorie. Ze vinden het fijn om nog voor de zomervakantie toch weer met z'n allen op school te zijn. "Dan kan ik het schooljaar goed en samen met mijn vriendinnen afsluiten", zegt Tina. "Heel leuk om weer op school te zijn", aldus Arne.

Deze leerlingen mogen weer volledig naar school, maar zijn ze er ook blij mee? (foto: Omroep Zeeland)

De school heeft nog geen besluit genomen over de verplichte zelftesten. "Daar moeten we nog naar kijken, naar hoe we dat precies gaan aanpakken. Daar nemen we een dezer dagen een besluit over. Maar aan de voorraad zal het niet liggen, want de dozen met zelftesten die zijn er al."

Weinig animo voor zelftesten

Eerder gaf de directie van het Calvijn College al aan dat er weinig animo is voor de zelftesten, en dat veel ouders er ook niet achter staan. Dat zou onder meer komen doordat de test maar voor 75 procent betrouwbaar zou zijn.

Het Calvijn College is een van de Zeeuwse scholen die nu al opengaan. Sommige andere middelbare scholen in Zeeland kiezen ervoor om er nog een week mee te wachten. Zij maken dus wel gebruik van de mogelijkheid om pas op 7 juni de deuren te openen.

