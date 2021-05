Vlissingse hijskraan verhuist naar Rotterdam en wordt omgebouwd tot hotel

De 65 jaar oude Hensen-kraan bij scheepswerf Damen in Vlissingen moest eigenlijk gesloopt worden: "Hij wordt al vijf jaar niet meer gebruikt. Hij is aan het roesten, er lekt olie uit, hij staat eigenlijk alleen maar in de weg", vertelt Davy van Reijmersdal van Damen. "Dat is zonde, dus we zijn blij dat de kraan op deze manier een tweede leven krijgt als hotel."

'Eerder gedaan'

De ontmanteling van de hijskraan zal zo'n drie dagen in beslag nemen. Daarna neemt het Faralda Restauratie Fonds de renovatie van de kraan voor haar rekening. Diezelfde organisatie gaat de kraan vervolgens verhuren als hotel met drie luxe kamers: "Dat hebben we eerder ook al bij een kraan in Amsterdam gedaan", vertelt Edwin Kormann-Rudi van het Faralda Restauratie Fonds.

De kraan bij Damen in Vlissingen wordt een hotel in Rotterdam (foto: Omroep Zeeland)

Het fonds is blij met de metershoge Vlissingse kraan: "Het is een beeldbepalende kraan en één van de hoogste torenkranen in Nederland. De kraan is 45 meter hoog en stond op de nominatie om gesloopt te worden, dus we moesten snel schakelen. Gelukkig hebben we die sloop op de valreep kunnen voorkomen."

Edwin Kornmann Rudi van het Faralda Restauratie Fonds over de ontmanteling van de Scheldekraan in Vlissingen

Het was niet mogelijk om het hijskraanhotel in Vlissingen neer te zetten: "De restauratie moet met de opbrengst van de hotelkamers bekostigd worden. We willen het hotel dus op een locatie hebben waar een grote omloopsnelheid van toeristen is. In Rotterdam is dat meer het geval dan in Vlissingen."

900 euro per nacht

Wie een nachtje in een hijskraansuite wil doorbrengen, moet overigens diep in de buidel tasten. De prijzen op de website van de hijskraankamers in Amsterdam lopen op tot zo'n 900 euro per nacht.