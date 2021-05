Provincie begint onderzoek voor meer bloemetjes en bijtjes

Een bij op bijenbrood. (foto: Edy van Vliemberge)

Volgens verantwoordelijke gedeputeerde Anita Pijpelink is dat onderzoek van belang. "Minder maaien en kijken wat er dan gebeurt in die natuur. Het is de bedoeling dat de hoogte van het gras in combinatie met de bloemsoorten meer bijen en andere insecten aan zal trekken." In totaal is er zo'n 45.000 euro nodig voor het onderzoek. Het overige deel wordt bijgelegd door de gemeenten.

Overigens erkent Pijpelink dat het niet overal te realiseren is in de provincie. Sommige grasvelden moeten vanwege de veiligheid en overzichtelijkheid steeds opnieuw gemaaid worden. Aan het onderzoek doen nu zes gemeenten mee. "Het brengt Zeeland een verbetering van de biodiversiteit en dat is ook voor ons als mensen uiteindelijk beter, want wij zijn onderdeel van het ecosysteem."

Drie jaar durend onderzoek

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het onderzoek zich uitbreidt naar alle Zeeuwse gemeenten. Daarbij wordt naar alle individuele openbare grasvelden gekeken, en gemeten hoe vaak het maximaal gemaaid mag en kan worden. Op die manier moeten er in met name de lente, zomer en herfst voldoende bloemen blijven staan. Alles bij elkaar genomen gaat het onderzoek drie jaar duren.