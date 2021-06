250 mensen krijgen ten onrechte te horen dat ze corona hebben: 'Uitslag zette mijn leven op zijn kop'

Coronatests worden onderzocht (foto: ANP)

Het laboratorium voor medische microbiologie van Adrz in Goes beoordeelt de coronatesten die afgenomen worden op deze testlocaties. Door een aanpassing van het laboratoriumsysteem in Goes werden de testwaardes verkeerd doorgegeven aan het landelijke systeem. Vandaag werd de fout ontdekt en direct gecorrigeerd.

Arts-microbioloog Bas Wintermans: "De GGD is geïnformeerd, de mensen die een verkeerde uitslag hebben ontvangen, worden allemaal vandaag gebeld door de GGD Zeeland en West-Brabant. We vinden het heel vervelend dat deze mensen onterecht een positieve uitslag hebben gehad. Het aantal nieuwe besmettingen is hierdoor lager dan eerder vermeld."

Ziek gemeld

Een vals-positieve test heeft grote gevolgen, vertelt een vrouw die één van de 250 mensen was met een verkeerde testuitslag (haar naam is bekend bij de redactie). "Ik heb me ziek gemeld op mijn werk, ik heb direct mijn twee kinderen van school gehaald. En mijn ex-man, met wie ik contact heb gehad, heeft zich ook ziek gemeld. Hij komt via zijn werk in contact met kwetsbare mensen."

Rond de test ging meteen al iets mis, vertelt ze. "Het was de bedoeling dat ik door de GGd gebeld zou worden, maar dat gebeurde niet. En ik kreeg ook geen uitslag via DigiD. Toen ik belde, konden ze wel zien dat ik geweest was, maar niet wat uitslag van de test was. Dat vond ik vreemd. Ik heb me de dag daarna meteen weer laten testen. Die test was negatief."

Leven op zijn kop

"Zo'n uitslag zet je hele leven op zijn kop. We hebben het hele weekend binnen gezeten. Ze hebben excuses aangeboden, maar het heeft mijn werkgever een hoop extra moeite gekost. En mij twee dagen dat ik ziek gemeld was. Maar natuurlijk ben ik vooral blij dat ik niet echt positief was."