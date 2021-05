Bewoners waterhuizen Sluiskil tegen minister: we pikken het niet meer!

Het gesprek tussen minister Van Nieuwenhuizen, bewoners en een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat vond plaats in De Ark, de protestantse kerk in Sluiskil. Tijdens het bezoek nam de koster van de kerk de minister mee naar de kelder van het gebouw, om te laten zien dat daar een pomp continu staat te draaien om de kelder droog te kunnen houden.

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is tientallen jaren geleden verbreed, waardoor woningen aan de rand van het dorp moesten verdwijnen en het kanaal dus veel dichter bij de rest van de bebouwing kwam te liggen. Latere verdiepingen, in combinatie met werkzaamheden aan riolering en drainage zorgen ervoor, dat met name de afgelopen tien jaar ernstige wateroverlast is ontstaan, in delen van Sluiskil, met name in de buurt van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Schimmel

Sinds een verdieping van het Kanaal van Gent naar Terneuzen in de buurt van Sluiskil, zou water onder een stalen damwand aan de kade doorsijpelen. Het water komt aan de andere kant van de stalen wand via het grondwater naar boven. In het huis van Wilma van Hoeve zorgt dat voor vochtige bedden, en schimmel op kleding en etenswaren in de kasten.

Stichting

Bewoners hebben naar eigen zeggen talloze vruchteloze pogingen gedaan om met de gemeente Terneuzen en havenschap North Sea Port in gesprek te komen. Omdat dat niets opleverde, heeft een groep bewoners een stichting opgericht, die juridische stappen voorbereidt.

Samen om de tafel

Tijdens het gesprek in De Ark in Sluiskil gaf minister Van Nieuwenhuizen aan geen kant-en-klare oplossing te hebben. Ze wil dat partijen weer met elkaar in gesprek gaan, zonder elkaar de schuld te geven. Op verzoek van de bewoners waren de gemeente Terneuzen en havenschap North Sea Port vanmiddag niet bij het gesprek met de minister aanwezig, omdat ze de afgelopen jaren niets voor de bewoners zouden hebben gedaan. Maar volgens Van Nieuwenhuizen moeten alle betrokken partijen toch weer met elkaar om de tafel.