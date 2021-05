'Willen we krulbollen? Dan leggen we toch zelf een baan aan?'

Een ommetje om de kern, het onderhoud van de begraafplaats, het praathok (een voormalig bushokje) bovenop de dijk, de aanleg van het strandje of de klokkentoren die weer luidt bij plechtige gebeurtenissen. Allemaal zaken die in Hoofdplaat tot stand kwamen dankzij burgerparticipatie, inzet van vrijwilligers uit het dorp zelf.

Vergunning snel geregeld

De actieve dorpsraad van Hoofdplaat trok onlangs aan de bel bij de gemeente met de vraag of de inwoners een krulbolbaan op het pleintje voor het dorpshuis mochten realiseren. Dat is terrein van de gemeente, maar dat was geen probleem. De vergunning kwam snel rond.

En nu kunnen beginnende of ervaren krulbollers op droge momenten zelf een bol laten rollen, om deze zo dicht mogelijk bij de staak te doen belanden. Voor dorpeling Francois de Maillie komt een grote wens uit. Wat er zo leuk aan is? "Het samenspel is zo leuk.... en de drank", lacht hij. Want een biertje na afloop hoort er bij.

Dorpsraadsvoorzitter René Verstraete steekt ook zelf de handen uit de mouwen (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter René Verstraete van de dorpsraad zegt dat hij en zijn mede-bestuursleden signalen of vragen vanuit het dorp proberen op te pakken. Zo klopten dus ook enkele fanatieke krulbollers, zoals Francois de Maillie, bij hen aan met de vraag of de dorpsraad kon helpen met de aanleg van een permanente baan. Bij de kermis en de vijfjaarlijkse feesten in Hoofdplaat organiseerden ze vaak wedstrijdjes, dan werd er een tijdelijke baan op het spuikom of vorige zomer, op het dorpspleintje gecreëerd.

'Leefbaarheid doe je samen'

"Leefbaarheid doe je samen", vindt Verstraete. "En in Hoofdplaat is er nooit een gebrek aan vrijwilligers. Je krijgt iedereen mee." Op het wensenlijstje staan in elk geval nog twee dingen, vanuit Nummer Eén en Slijkplaat, die ook bij Hoofdplaat horen.

De inwoners willen graag ook een praathok op de dijk, net als een ommetje - een wandeltochtje, om de buurtschappen. "Dat zijn best langdurende projecten omdat je en met de gemeente, en met het waterschap te maken hebt." Maar ook die gaan er komen, is zijn stellige overtuiging.