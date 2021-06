Torenvalk kiest balkon van Meta in Terneuzen voor gezinsuitbreiding

Het begon tien dagen geleden toen er vier eieren op het kunstgras van Meta's balkon lagen. In de dagen erna is er nog ééntje bijgekomen. Het torenvalkvrouwtje zit hele dagen op de eieren. Het mannetje is altijd in de buurt en brengt de broedende moeder muizen. "Ze beginnen om 06.00 uur 's ochtends en dat gaat er niet zachtjes aan toe. Dus de komende weken zit uitslapen er niet in", vertelt Meta.

Waarom ze hier komen? Door m'n gastvrijheid misschien

Mevrouw De Heus vraagt zich af waarom ze haar balkon hebben uitgezocht. "Waarschijnlijk door het kunstgras en misschien de hoogte, maar ze kunnen best nog hoger. Misschien komt het doordat ik heel gastvrij bent", vertelt Meta met een glimlach.

Torenvalk in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het balkon is sinds de vondst van de eieren verboden gebied. En dat terwijl Meta er 's ochtends graag haar bakje koffie drinkt. Het valkenvrouwtje is heel snel gevlogen wanneer ze nog maar in de buurt komt. "Ik vind dat zo sneu en dieren moet je beschermen. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat de eieren daardoor niet uitkomen."

Balkon nog weken bezet

Torenvalken broeden ongeveer een maand. Daarna zitten ze nog zeker een paar weken op het balkon voor ze groot genoeg zijn om uit te vliegen. Meta kan dus bijna twee maanden geen gebruik maken van haar geliefde balkon. "Ik zit voorlopig dus nog even in de kraamkamer."