Goedemorgen. Het is zomer, en er is ook nog nieuws

De astronomische zomer begint op 21 juni. Sterrenkundigen houden namelijk het moment aan waarop de zon vanaf de aarde gezien haar meest noordelijke positie bereikt. Maar ach, het wordt vandaag op veel plekken boven de 25 graden. Wat dat betreft is het zomer.

Deze torenvalk heeft een balkon in Terneuzen als broedplaats gekozen (foto: Omroep Zeeland)

Over tot de orde van de dag. Het nieuws. Op de Churchilllaan in Terneuzen broeden twee torenvalken. Ze hebben een balkon gevonden, op zes hoog, waar ze op het kunstgras een nest hebben gebouwd. Het begon tien dagen geleden, en inmiddels liggen er vier eieren op het balkon van Meta de Heus. Het vrouwtje zit hele dagen op de eieren en het mannetje is vooral 's ochtends actief om het vrouwtje te voeden. "Ze beginnen om 06.00 uur en dat gaat er niet zachtjes aan toe. Dus de komende weken zit uitslapen er niet in."

Boerin Vivianne uit Rilland vlogt over haar werk en leven op de boerderij (foto: Agrio)

Meer dieren in het nieuws. Vivianne Goense uit Rilland is een trotse, jonge boerin. Ze vlogt over haar werk en studie Dier- en Veehouderij in Dronten. Goense is lid van het bestuur van de Trotse Jonge Boeren. De organisatie wil graag een positief beeld van de nieuwe generatie boeren neerzetten en doet dat onder meer door filmpjes van agrarische vloggers op social media te plaatsen. De filmpjes worden onder meer gezet op het Youtube-kanaal van Agrio TV, dat bijna 78.000 volgers heeft.

Zonnig weer in Vlissingen (foto: Jos Clarijs)

Het weer

Het is vandaag opnieuw vrijwel onbewolkt met veel zon en vanmiddag plaatselijk een paar stapelwolken. Er is een matige oostenwind en het wordt weer een graadje warmer: maximumtemperaturen van 22 tot 25.

Morgen is het wellicht nog iets warmer met een zuidoostenwind. Er is nog veel zon maar er komt ook wat bewolking. Aan het eind van de dag is er dan kans op een bui. Meer kans op een regen- of onweersbui is er donderdag, dan is het ook wat minder warm.