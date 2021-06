Vivianne vlogt tussen de biggetjes als trotse jonge boerin

Goense is lid van het bestuur van de Trotse Jonge Boeren. De organisatie wil graag een positief beeld van de nieuwe generatie boeren neerzetten en doet dat onder meer door filmpjes van agrarische vloggers op social media te plaatsen.

Beter beeld van boeren

De filmpjes worden onder meer gezet op het YouTube-kanaal van Agrio TV, dat bijna 78.000 volgers heeft. Zo bereikt Vivianne duizenden mensen die haar bezig zien tussen de varkens, geiten, koeien en schapen.

Het vloggen om een beter beeld van jonge boeren te geven zorgt bij haar voor een dubbel gevoel: "Ik vind niet dat we ons moeten verantwoorden voor wat we doen, maar aan de andere kant is het wel belangrijk om te laten zien wat we doen. Dat het niet allemaal vanzelf gaat."

Vivianne Goense en mede-vlogger Naomi (foto: Omroep Zeeland)

Een beweging als Trotse Jonge Boeren is volgens Vivianne nodig: "We zijn per slot van rekening de toekomst en dan mag je je ook zo op beeld presenteren." De boer mag soms in een negatief daglicht staan, Vivianne merkt dat er ook veel mensen zijn die de agrariërs waarderen. "Die zien dat het door allerlei regel- en wetgeving moeilijk gemaakt wordt om fatsoenlijk te kunnen boeren."

Lamsvlees moet ergens vandaan komen

Vivianne filmt onder meer biggetjes en lammetjes om kijkers te vertederen. Zo is ze te zien tussen een bende nieuwsgierige biggetjes en filmt ze het handmatig voeren van lammetjes. "En als je daarnaast gewoon laat zien wat je doet en dat je dat leuk vindt, dan moet dat voldoende zijn."

Als ze gevraagd wordt wat ze erbij voelt dat de lammetjes die ze nu voert, straks naar het slachthuis gaan, moet ze lachen: "Dat wordt me zo vaak gevraagd. Dan leg ik uit dat dit is wat ik doe. We eten lamsvlees, dat moet ergens vandaan komen. Dat wil niet zeggen dat ik daarom minder om de beestjes geef. Het één sluit het ander niet uit."

