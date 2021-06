'Probleem criminaliteit in havens niet met een extra zak geld opgelost'

De controle in de kleine zeehavens is minder regelmatig en dat biedt kansen voor bijvoorbeeld drugssmokkelaars. "We zijn nu met een handjevol mensen het werk aan het doen en dat gaat goed", legt burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borsele uit. "Maar wil je meer kunnen controleren en de criminaliteit echt tegengaan dan zal je meer mensen en middelen nodig hebben."

Niet de vrije hand

Het is niet zo dat de criminelen de vrije hand hebben in onze havens. Na een eerder onderzoek van TNO in oktober vorig jaar, zijn verschillende partijen die bij de haven betrokken zijn in actie gekomen. Overheid, opsporingsdiensten en de havenbedrijven werken nog intensiever samen in de havendriehoek. Burgemeester Dijksterhuis is voorzitter van dat samenwerkingsverband. "We willen bijvoorbeeld een weerbare haven worden, dus we gaan samen met bedrijven aan de slag om personeel te trainen."

Omkoping van havenmedewerkers

Dat is nodig want de criminelen gaan ver om hun goederen door de haven te krijgen. Er zijn gevallen bekend van havenmedewerkers bij wie geprobeerd wordt ze om te kopen. Ze worden aangesproken in de sportschool of op de parkeerplaats van de supermarkt. Training is dus belangrijk. Dijksterhuis: "Als je in de haven werkt en criminelen zouden iets van jou willen, dan is het belangrijk dat je de signalen herkent en dat je weet wat er gebeurt als je je daarmee inlaat."

Archieffoto van een speurhond op zoek naar drugs (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse havens zijn dus al bezig met verbeteringen maar ze kunnen het niet alleen, zegt burgemeester Dijksterhuis. De havendriehoek kijkt dan ook naar Den Haag. Niet voor een eenmalige bijdrage, nee, Dijksterhuis wil dat er structureel geld komt want het is lastig bouwen als je 'aan het einde van een potje niet weet of er een nieuw komt'.

Kansen

Maar hoe regel je dat? De komende tijd liggen er kansen voor de havens om over dat geld met Den Haag afspraken te maken. Later vandaag wordt gestemd over een motie voor betere samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. En de formatie biedt natuurlijk ook mogelijkheden. Veiligheid en de strijd tegen ondermijning waren bij verschillende partijen belangrijk afgelopen verkiezingen. Mochten die partijen de kabinetsonderhandelingen ingaan, dan is de kans groot dat het onderwerp op tafel komt.