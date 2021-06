Danny Vera over dure doorverkochte tickets: 'Het is fucking diefstal'

Danny Vera tijdens een optreden in Maastricht in 2019 (foto: ANP)

Hij doet zijn beklag na een uitzending van het programma Mr. Frank Visser doet uitspraak op SBS6. Een mevrouw had voor twee kaarten van Danny Vera 230 euro betaald en was bang dat ze uiteindelijk ook nog eens valse tickets had gekocht. De zanger uit Middelburg begrijpt niet dat zijn kaarten voor zoveel geld worden doorverkocht.

Rare dingen in Nederland

"In Nederland zijn er een heleboel dingen gewoon raar. Wil jij je kozijnen in een andere kleur blauw schilderen dan die er al opzit, een tint lichter, of een tint donkerder. Dan komt er iemand van de gemeente die gaat kijken of dat wel mag", zegt Danny Vera in zijn vlog Viva La Vera. "En wil je kaarten opkopen en ze voor meer verkopen? Dan mag dat ook gewoon in Nederland."

"Het rare ervan is", vervolgt hij zijn relaas, "ik bied mijn kaarten aan voor 40 euro ongeveer, dat zijn de goedkoopste kaarten, omdat ik vind dat iedereen er naartoe moet kunnen. Dat vind ik belangrijk, muziek is voor iedereen. Als je graag naar mij toe wil dan moet 40 euro lukken, dan hebben we het over een concert in de Ziggo Dome."

"Er zijn bedrijven die zetten een hoop studenten in om die teringzooi op te kopen en dan betaal je dus 230 euro voor twee kaarten ongeveer, hoor ik net. Het belachelijke is dat onze regering zegt: prima, dat is marktwerking, als er veel vraag naar is, dan mag dat gewoon. Het is fucking diefstal, want het geld gaat niet naar mij."

Artiesten kunnen alleen waarschuwen

Volgens Danny Vera had er allang opgetreden moeten worden tegen dit soort praktijken. "Elke keer als het in de Tweede Kamer voorkomt, lullen ze er overheen en is het niet belangrijk." En daarom kan de zanger er naar eigen zeggen niet veel aan doen, behalve te waarschuwen om alleen via de officiële kanalen concertkaarten te kopen. Dat kan bijvoorbeeld via de link van de concertzaal of via een link die artiesten zelf delen.

Hij hoopt dat zijn fans uiteindelijk alleen nog maar via de officiële sites kaarten kopen. "Het is van de gekke. Dat er mensen verdienen aan mijn naam vind ik nog niet zo erg, maar andere mensen zijn er de dupe van", zegt hij.

De mevrouw uit het tv-programma lijkt uiteindelijk wel naar het concert van Danny Vera te kunnen gaan, al heeft ze dus wel ruim honderd euro te veel betaald.

Lees ook: