Cultuursector hunkert naar versoepelingen van zaterdag

Theaterdirecteur Frans Lievens in de Schouwburg in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

In het Scheldetheater in Terneuzen mogen maximaal vijftig mensen tegelijk in een zaal zitten. "We zijn nog aan het puzzelen wat we in juni en juli kunnen aanbieden. Wij hebben vier tot zes weken nodig om ons programma aan te passen. Dat doen we overigens al voor de vierde keer", zegt theaterdirecteur Frans Lievens.

'Mensen verlangen ernaar'

Toch is hij volle goede moed over het openen van de deuren. "Je wilt de mensen laten zien dat je er nog bent. De mensen zélf verlangen er ook naar. We hebben zo veel reacties gekregen sinds het nieuws dat we open mogen."

Volgens Lievens blijft het spannend hoe veel mensen er naar de theaters komen. "Zijn mensen overtuigd van de veiligheid? Wij gaan daar alles aan doen. We willen mensen veilig naar hun plek brengen." Stiekem kijkt Lievens ook al uit naar de mogelijke versoepelingen eind deze maand. "Dan kunnen we misschien in de grootste zaal in Terneuzen, waar normaal 800 mensen in kunnen, de helft kwijt. In Goes en Middelburg betekent dat 200 mensen per zaal."

Bioscoop heeft stapel films op de plank liggen

Dat mensen bijna niet kunnen wachten merkt ook Jéan Rottier van bioscoop Cine City. "Afgelopen vrijdag verkochten we al de eerste duizend tickets. Mensen kijken ernaar uit om weer een avondje uit te zijn en een film op het grote doek te zien."

Op de plank bij de bioscoop liggen heel wat films te wachten. "Ik durf te zeggen dat iedere doelgroep de komende tijd elke week een nieuwe film kan zien." Een film die natuurlijk op het programma staat is de oorlogsfilm De Slag om de Schelde. "Op 14 december zwaaiden we 's avonds de laatste mensen uit voor de premiere en de volgende dag mochten we niet meer open."

De programmering bij de bioscoop was iets makkelijker om te gooien dan bij de theaters. "Het kost even wat tijd, vooral omdat er maar vijftig mensen in één zaal mogen. In plaats van 2600 plekken kunnen we nu maximaal 600 mensen ontvangen. Ik hoop dat we vanaf nu alleen nog maar mogen opschalen en we niet meer in zo'n lockdown terecht komen."

De premièredag van de Slag om de Schelde in december vorig jaar (foto: ANP)

Het Middelburgse instituut voor hedendaagse kunst de Vleeshal kan ook niet wachten tot het weer open mag. Al was het museum de afgelopen weken onder de dekmantel 'winkel' al geopend. "Ja, we zijn tijdelijk een winkel geworden. De kunst die we tentoonstellen was ook te koop. Dat deden we nooit, maar op deze manier konden we het toch delen met mensen", legt Roos Gortzak, directeur van de Vleeshal uit.

Trok ook nieuwe bezoekers

Dat leverde ook een nieuwe groep bezoekers op. "We trokken andere mensen aan, omdat we nu gratis open zijn. Maar ook omdat onze tentoonstellingen te koop waren." Vanaf eind juni is er een nieuwe tentoonstelling te zien 'Kracht van de Liefde'. "We moesten even iets sneller schakelen om dat in gang te zetten. De uitnodigingen moeten we nog maken en een deel van de kunst ligt al in Middelburg."

Het openen van musea en theaters is onderdeel van de coronaversoepelingen die vanaf aanstaande zaterdag ingaan. De organisaties vertelden erover in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Cultuursector hunkert naar de komende versoepelingen

Lees ook: